Dos carreteras de Salamanca continúan cortadas por inundación
Otras tres vías de la provincia también presentan restricciones por nieve o hielo
Aunque las lluvias han disminuido su intensidad en Salamanca durante este fin de semana, dos carreteras de la provincia continúan cerradas al tráfico por inundación. Se trata de la CV-BE-2, que une el municipio de Candelario y La Garganta, y la DSA-106, entre Arapiles y Calvarrasa de Arriba. El nivel de servicio en ambas es negro y la circulación está prohibida en ambos sentidos, según informa la DGT en su mapa de tráfico.
Otros fenómenos metereológicos han obligado igualmente a tomar medidas de precaución, como la nieve. La DSA-191 está cortada entre los puntos kilométricos 8 y 10,6, al igual que la SA-203 (PK 0.00 - 12.0), que está innacesible desde el pasado 7 de febrero, impidiendo la subida a El Cabaco.
Mientras, la circulación por la DSA-180 está restringida en los carriles en sentido creciente, orientación sureste, por la presencia de hielo, lo que afecta a la comunicación entre las localidades salmantinas de La Hoya y Navacarros.
