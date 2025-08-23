Castilla y León, en alerta máxima por incendios hasta el martes

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'Alerta' para toda la comunidad y de 'Alarma extrema' para los municipios más afectados por los incendios en León, Zamora y Palencia. Esta medida estará vigente desde hoy, sábado 23, hasta el martes 26 de agosto, debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.

El Gobierno autonómico ha explicado que las previsiones apuntan a que continuarán las condiciones adversas, lo que provoca un "estrés hídrico extremo" en la vegetación. Además, la agresividad de los incendios de las últimas semanas, con perímetros que superan los 100 kilómetros, crea un "potencial de reproducción" muy alto, lo que representa un gran peligro para personas y bienes.

Medidas de restricción en toda la comunidad

Para salvaguardar la seguridad, se han tomado medidas estrictas en toda la región. Se prohíbe encender fuego en espacios abiertos, incluyendo zonas recreativas y de acampada, así como el uso de barbacoas. También se suspende la introducción y uso de material pirotécnico y el lanzamiento de cohetes.

Además, queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y en una franja de 400 metros a su alrededor. Todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan concedido previamente quedan suspendidas.

Alarma extrema en zonas de alto riesgo

En los municipios de León, Zamora y Palencia más afectados por los incendios, las restricciones son aún mayores bajo la declaración de 'Alarma extrema'. A las prohibiciones anteriores se suman:

Prohibición de usar ahumadores en la actividad apícola.

Prohibición de usar maquinaria que pueda generar chispas, descargas eléctricas o deflagraciones.

Prohibición de tránsito y estancia de personas y vehículos en los montes.

La Consejería ha hecho un llamamiento a la población para que extreme la prudencia en sus actividades al aire libre, ya que cualquier imprudencia puede provocar una situación de riesgo. Se recuerda a los ciudadanos la importancia de avisar inmediatamente al 112 si avistan un incendio forestal.