Castilla y León, el alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado la situación de alerta en toda la comunidad de Castilla y León debido al "extremo" estrés hídrico de la vegetación, provocado por varios días de meteorología adversa. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), advierte de la "extrema gravedad" de la situación y el comportamiento "extraordinariamente virulento" de los incendios forestales.

Para hacer frente a este riesgo, la Junta de Castilla y León ha prohibido encender fuego en espacios abiertos, incluidos los recreativos y zonas de acampada. También se suspenden todas las autorizaciones para el uso de barbacoas, fuegos artificiales, cohetes y cualquier artefacto que contenga fuego. Además, queda restringido el uso de maquinaria que pueda generar chispas o deflagraciones en el monte.

La situación es aún más crítica en 38 municipios de León, Palencia y Zamora, donde se ha declarado una alarma extrema. En estas zonas, las medidas preventivas son más severas e incluyen la prohibición total del uso de ahumadores en la actividad apícola, así como de maquinaria en el monte y en una franja de 400 metros a su alrededor. Se restringe, igualmente, el tránsito de personas y vehículos en los montes, salvo en casos de acceso a propiedades, trabajos profesionales o emergencias.

La Junta ha solicitado a la población que extreme la precaución en sus actividades al aire libre y ha recordado la importancia de avisar de inmediato al 112 ante cualquier posible avistamiento de un incendio forestal. La situación ha llevado a la declaración de una Situación Operativa 2b, activa desde el 11 de agosto, lo que refleja la gravedad y la necesidad de adoptar medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de personas y bienes.