Castilla y León duplicará sus parques micológicos y dispondrá de seis zonas reguladas a finales de año

Castilla y León prevé contar con seis parques micológicos a finales de este año, consolidando su liderazgo en la gestión sostenible de los recursos forestales. A los tres parques ya operativos —Montes de Soria, Montes Noreste Zamorano y Sierra de Francia, Béjar, Quilamas (Salamanca)—, se unirán próximamente tres nuevas zonas.

Los proyectos para los nuevos parques de Velilla del Río Carrión (Palencia), Gredos (Ávila) y Montes de Segovia ya han sido remitidos a la Junta, según explicó Montse Ganado, técnico responsable del programa Micocyl.

"Esperamos lograr la declaración a finales de este año y que formen parte de la red de parques micológicos de Castilla y León", señaló Ganado, quien destacó que cada parque funcionará de manera autónoma con sus propias tarifas y entidad gestora.

El programa Micocyl, impulsado por la Junta, es el sistema de gestión micológica de referencia en casi toda la Comunidad, habiéndose incorporado este año la provincia de Palencia a través de su Diputación. Actualmente, Micocyl gestiona 17 acotados y tres parques, abarcando más de 300.000 hectáreas y 500 pueblos. Soria opera su propio modelo a través de la Asociación Montes de Soria, que gestiona el parque micológico más grande de España.

Los parques micológicos son considerados un acotado ‘BIC’ (Bien de Interés Cultural) "mejorado". Su declaración, además de regular la recolección, implica el compromiso de la Junta para mejorar la vigilancia, impulsar la investigación y promocionar el consumo y la comercialización de setas silvestres.

El modelo de expedición de permisos funciona de enero a diciembre en casi todas las provincias. En Zamora y Palencia se espera que se abra el plazo para la expedición de licencias en la próxima semana o 15 días.

Micocyl no solo se centra en la gestión de recursos, sino que también impulsa la investigación para cuantificar la producción y la diversidad de setas. Además, desarrolla herramientas útiles para el recolector, como la aplicación Micocyl, que permite localizar el acotado, guardar la ubicación del vehículo y conocer las actividades de la zona.

Otro pilar es la profesionalización del sector a través de cursos de recolección, truficultura y auditores micológicos. De hecho, la truficultura cuenta con un programa integral específico.

De cara al futuro, Micocyl planea crear un grupo operativo para compatibilizar la caza y la recolección micológica y estudia la posibilidad de limitar el número de permisos para garantizar la sostenibilidad del recurso.

A pesar de la actividad administrativa, la campaña micológica de otoño, la más importante en cuanto a producción, aún no ha comenzado. Montse Ganado explicó que es necesario que llueva y que se mantenga la humedad, ya que las recientes heladas están secando el suelo.

La técnico también señaló la tendencia de los últimos años a tener inviernos más cálidos, recordando que se han llegado a recolectar níscalos en Valladolid en el Día de Reyes. De momento, los técnicos de Micocyl de las nueve provincias, que atienden miles de llamadas, confirman que hay pocas consultas, corroborando que la campaña no ha arrancado.

Desde el programa se reitera a los recolectores la máxima de seguridad: "Para consumir una seta hay que estar al cien por cien seguro de lo que se ha cogido; si el porcentaje disminuye, aunque sea al 99,99 por ciento, es mejor que se deje". El incumplimiento de las normas de recolección es vigilado por la Junta y la Guardia Civil y puede conllevar multas de entre 100 y 1.000 euros y el decomiso de las setas.