Catorce municipios de Salamanca recibirán 800.000 euros para mejoras urgentes de servicios básicos

El portavoz de la Junta y consejero de EconomÃ­a y Hacienda y portavoz, Carlos FernÃ¡ndez Carriedo, comparece en rueda de prensa tras la reuniÃ³n del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a una propuesta de la Consejería de Presidencia para conceder ayudas a 105 municipios de la Comunidad, entre ellos 14 de Salamanca, con el fin que puedan acometer actuaciones de carácter urgente como pavimentación y mejora de vías públicas, renovación de redes de abastecimiento o alumbrado, mejora de edificios y modernización de espacios polivalentes.

La inversión total de las ayudas es de 5,9 millones de euros, de los que 798.544 irán para los pueblos salmantinos. Además, los municipios aportarán a estas inversiones otros 805.136 euros. Se beneficiarán de las ayudas Arapiles, Barruecopardo, Boada, Coca de Alba, Galinduste, Lumbrales, Martinamor, Parada de Rubiales, Rágama, Rinconada de la Sierra, Rollán, San Morales, Villagonzalo de Tormes y Villavieja de Yeltes.

Los proyectos de inversión aprobados han acreditado razones de interés público social y económico que se enmarcan en el difícil contexto socioeconómico derivado del alza generalizado de los precios, que afecta especialmente al coste de las actuaciones de reposición o mejora de los servicios públicos locales demandados por los ciudadanos y que no podrían sufragarse mediante las líneas ordinarias de la Cooperación Local.

El montante económico que destina la Junta de Castilla y León para estas ayudas individuales procede de los distintos remanentes que se han ido produciendo durante el año 2025 dentro del presupuesto de la Consejería de la Presidencia, una vez cumplida la Cooperación Económica Local que corresponde a todos los entes locales.