La CDH invertirá más de tres millones de euros en presas de la provincia de Salamanca

La Confederación Hidrográfica del Duero ha anunciado actuaciones de explotación, mantenimiento y conservación durante los próximos cinco años en diferentes puntos de la región castellanoleonesa por valor de casi 30 millones de euros, de los cuales 3,68 millones irán destinados a la provincia de Salamanca y añ azud de Rolloso, en Ávila.

En la provincia charra, se concentrará la inversión en las presas de Irueña, Santa Teresa, Águeda, Riolobos, Villagonzalo y Aldearrubia, con una cuantía económica que asciende hasta a más de 3 millones de euros, poco menos del diez por ciento del total.

Además, cabe destacar que la mayoría de la inversión está en León, repartiendo diez millones de euros para presas, balsas y azudes. Asimismo, se han contemplado obras en Palencia, Burgos, Soria y Valladolid para asegurar el suministro hídrico y la seguridad de las presas.

De los 30 millones de euros totales, 16,7 millones serán para realizar diferentes planes de emergencia en 19 presas de la región.