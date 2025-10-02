El Centro Joven de Guijuelo presenta una agenda de octubre marcada por la creatividad, la convivencia y Halloween

El Ayuntamiento de Guijuelo, a través de la Concejalía de Juventud, ha dado a conocer la programación del Centro Joven para el mes de octubre. La concejala Sara García destacó que la agenda combina actividades de carácter solidario, deportivo y cultural, además de las tradicionales propuestas de Halloween.

La primera cita será una actividad intergeneracional en el Hogar del Jubilado, titulada “Un viaje a través del tiempo”, con motivo del Día Mundial de las Personas de Edad. Ese mismo fin de semana, los jóvenes podrán disfrutar del juego de la caza del zorro, una dinámica de aventura al aire libre.

A lo largo del mes, se sucederán talleres de manualidades personalizadas y de cocina, así como propuestas vinculadas al Día Internacional de la Alimentación. También se organizarán actividades para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, en las que Guijuelo Joven se sumará al color rosa como símbolo de apoyo y solidaridad.

Como broche final, el viernes 31 de octubre tendrá lugar el esperado pasaje del terror, este año bajo el título “El colegio maldito”. Para participar será necesaria la inscripción previa, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

Con esta programación, el Centro Joven busca fomentar la participación activa, la convivencia entre generaciones y la creatividad, ofreciendo a los jóvenes un espacio de encuentro y disfrute durante todo el mes.