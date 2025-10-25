Cerca de 5.400 hogares rurales de Salamanca estrenan conexión de fibra óptica de alta velocidad

La provincia de Salamanca ha experimentado una significativa mejora en su conectividad, con cerca de 5.400 hogares de 22 municipios que estrenaron acceso a fibra óptica durante el segundo y tercer trimestre del año, entre mayo y septiembre. Las familias beneficiadas residen, en su mayoría, en áreas rurales con mayores necesidades de comunicación.

La infraestructura desplegada permite a estos domicilios acceder a conexiones de hasta un gigabyte, la misma velocidad máxima disponible en las grandes capitales. Este avance convierte a la fibra óptica en un elemento clave para afrontar el reto de la despoblación, actuando como un freno a la emigración juvenil que afecta a numerosos pueblos de la provincia.

La lista de municipios beneficiados es extensa y abarca núcleos de población de diversos tamaños. Cinco localidades rurales concentran gran parte del nuevo despliegue. Se trata de Miranda del Castañar, con más de 670 domicilios, El Maíllo, con 540 inmuebles, Morasverdes, con 440, San Martín del Castañar, con 430, y Sequeros, con 375 domicilios.

Otras localidades que también estrenaron la tecnología incluyen Villanueva del Conde (350), El Cabaco (325), Garcibuey (290), Galindo y Perahuy (280), y Buenavista (250). Municipios como Tenebrón, Madroñal, Monforte de la Sierra y San Miguel del Robledo también han visto mejorada su conectividad, con entre 150 y 180 familias con acceso a la red.

A ellos se unen Carrascal de Barregas, La Alberca, Herguijuela de la Sierra (en la localidad de Rebollosa), Santibáñez de la Sierra (en Santa María de los Llanos) y Doñinos de Salamanca (en San Julián de Valmuza), con entre 60 y 100 viviendas conectadas, además de Arapiles, con una veintena de inmuebles cableados. Se destacan los casos de Castraz, uno de los pueblos con menos vecinos de la provincia, con apenas 30, y Nava de Francia. Si bien en el núcleo principal de este último municipio son 270 casas las que cuentan con fibra óptica, la red se extendió hasta el anejo de El Casarito, con 20 personas censadas.

La llegada de internet de alta velocidad a estas zonas rurales permite realizar con plenas garantías actividades habituales y esenciales hoy en día. La tecnología no solo facilita el teletrabajo y la educación online, sino también servicios clave como las citas médicas telemáticas, además de permitir el disfrute de entretenimiento digital como videojuegos y streaming. La mejora en las comunicaciones se erige como un factor fundamental para el desarrollo territorial, asegurando que las oportunidades digitales ya no sean exclusivas de los grandes núcleos urbanos.