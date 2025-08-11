Cerca de 6.000 personas en la rave del embalse de Santa Teresa: “Está transcurriendo con total normalidad”

Sigue la rave con cientos de campistas en el entorno del pantano de Santa Teresa

“Fiesta rave normal”, con esas palabras ha catalogado la subdelegada de Gobierno en Salamanca, Rosa López, a la concentración de jóvenes que lleva en el entorno del embalse de Santa Teresa desde la noche del viernes.

Una fiesta celebra dentro del término municipal de Salvatierra de Tormes, pero entre los municipios de La Tala y Cespedosa, que está transcurriendo “con total normalidad”, tal y como ha confirmado la propia subdelegada.

Precisamente desde la representación del Ejecutivo en la provincia se habla de un total de casi 6.000 personas, en todo momento controladas por la Guardia Civil, que cuenta, incluso, con la presencia de los buzos de los GEAS.

“Se han llevado a cabo controles de drogas y alcohol, por ello se ha interpuesto alguna denuncia, y, además, se ha procedido a entrar con dos ambulancias por personas con insuficiencia respiratoria, acompañados en todo momento por la Guardia Civil”, ha añadido Rosa López.

No obstante, desde Subdelegación, se habla de “fiesta tranquila”, aceptada incluso por la gente de la zona: “Los vecinos de los municipios del entorno se están acercando, incluso, a ver qué es aquello”.

Para finalizar, Rosa López ha manifestado que “es una fiesta rave normal; está en término de dominio público, en la zona de reculaje del embalse, y no hay ningún problema notorio”.