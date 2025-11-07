La cestería del castaño, más cerca de obtener la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial

La cestería de castaño, uno de los oficios más antiguos y singulares de Castilla y León, está un paso más cerca de obtener el máximo reconocimiento oficial. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido el respaldo mayoritario de la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León a una Proposición No de Ley (PNL) que busca proteger y declarar esta artesanía como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial.

La propuesta, defendida por el procurador salmantino Raúl Hernández, no solo exige a la Junta de Castilla y León que inicie la tramitación para la declaración autonómica, sino que también solicita formalmente al Gobierno de España el inicio de los trámites para su reconocimiento a nivel estatal.

Hernández subrayó la profunda conexión del oficio con la identidad y el futuro del medio rural. "El Partido Popular cree en la fuerza de nuestras raíces. Proteger este oficio es preservar nuestra identidad y dar futuro a la España rural", afirmó el procurador.

Castilla y León es un referente europeo de esta artesanía milenaria, destacando especialmente el municipio de Montemayor del Río, donde aún persisten nueve talleres que mantienen viva la tradición.

“Es un oficio que se transmite de generación en generación, que respeta el medio natural, que da empleo y que configura el alma de nuestros pueblos”, ha explicado el procurador salmantino.

La iniciativa del PP surge del compromiso con el medio rural, pero también del impulso y la labor de los propios artesanos, del Ayuntamiento de Montemayor del Río y organizaciones como Red Arrayán, que ya trabajan en la documentación y promoción del oficio.

El texto aprobado pone en valor el papel de la cestería como un ejemplo de sostenibilidad y economía circular, ligado a la gestión responsable de los castañares y a la conservación del entorno natural.

"Lo que pedimos hoy es dar un paso más: que Castilla y León reconozca su valor y lo proteja con las herramientas que nos da la Ley de Patrimonio", defendió Hernández, concluyendo que esta PNL representa el apoyo institucional necesario para proteger la tradición, transformándola en "oportunidad y futuro" en la lucha contra la despoblación.