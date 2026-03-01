Chabela de la Torre lamenta la "inacción" con el Camino de Hierro y se compromete a potenciar su uso turístico

Chabela de la Torre, candidata número 1 de Nueve Castilla y León por Salamanca, ha lamentado la "inacción" con el Camino de Hierro durante su visita a La Fregeneda por el Día del Almendro.

El proyecto turístico se fraguó durante la etapa de Chabela de la Torre como vicepresidenta de la Diputación Provincial y, ocho años después, "sigue en la casilla de salida, en el mismo punto donde lo dejaron, sin explorar todas las posibilidades y el recorrido que tiene por delante", mantienen desde el partido.

La candidata se ha comprometido a potenciar su uso turístico. La idea es poner vehículos ligeros a disposición de los visitantes y aprovechar Vega Terrón como entrada de turismo en la zona, conviritiéndola "en un motor económico y dinamizador de nuestro territorio".

Chabela de la Torre informará este miércoles de más medidas del plan de dinamización turística y económica del Oeste salmantino diseñado por su partido. Lo hará de 11:00 a 14:00 horas en la carpa que se instalará en la zona del mercadillo de Lumbrales.