Chabela de la Torre presenta en Lumbrales el programa de Nueve Castilla y León “para dinamizar la comarca”

Chabela de la Torre, candidata número uno por Salamanca de Nueve Castilla y León a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, ha visitado este miércoles la localidad de Lumbrales para presentar las principales líneas programáticas de su formación con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y mejorar los servicios en la zona.

Durante este acto, De la Torre ha destacado el potencial del municipio, pero que debería crecer más si existiera más inversión.

En ese sentido también ha denunciado las carencias en servicios esenciales que frenan el crecimiento de la comarca. Por ello, ha presentado un programa vertebrado en seis bloques: Sanidad, Campo, Transporte y conectividad, Vivienda y empleo, Turismo y Mayores.

Sobre sanidad ha destacado el necesario refuerzo de pediatría, así como la necesidad de garantizar la presencia estable de personal médico y de enfermería. Además, ha destacado como imprescindible la mejora del transporte sanitario y del servicio de ambulancias.

Más genéricas han sido sus propuestas para el campo, aplicables a otras zonas de la provincia, como son el desarrollo de una política agraria propia, una simplificación de la normativa o la defensa de productos de Castilla y León frente al acuerdo con Mercosur.

Sobre transporte y conectividad, ha prometido una mejora de las líneas regulares, así como el refuerzo del transporte a demanda; solución, a su juicio, para combatir el asilamiento y facilitar el acceso a servicios básicos.

En cuanto a vivienda ha propuesto la rehabilitación de viviendas vacías para alquiler juvenil o incentivos fiscales, mientras que ha hablado de inversiones directas en infraestructuras de la localidad para potenciar el turismo.

Para cerrar, ha señalado que es necesario el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, así como implantar un servicio propio de geriatría en el centro de salud de Lumbrales.