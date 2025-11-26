La CHD aprueba la propuesta de llenado de los embalses para el próximo semestre

El inicio del año hidrológico 2025-2026 en la cuenca del Duero ha comenzado con niveles de reservas históricamente altos. La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se reunió este martes en Valladolid y constató que el volumen de agua embalsada es el más alto registrado a esta fecha en comparación con la media de los últimos treinta años.

Actualmente, los embalses gestionados por la CHD almacenan 1.508 hm³, lo que representa un 52,8% de su capacidad total. Estos niveles son considerados favorables y aportan una "estabilidad y seguridad" significativas de cara a la próxima campaña.

La situación de los embalses en Castilla y León en la actualidad es:

León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 42,2%

Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 46,9% y el Sistema Pisurga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 55,3%

Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 54,4%

Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 59,1%

Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 49,1

Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 48,5%

Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 72,5% y Sistema Águeda (Irueña y Águeda) al 62,9%

Durante la sesión, el órgano de gestión hizo balance del año hidrológico 2024-2025, destacando la normalidad en la evolución de precipitaciones, temperaturas y aportaciones. Este equilibrio permitió que los embalses respondieran adecuadamente tanto para la acumulación de recursos como para gestionar episodios de avenidas. La campaña de riego también concluyó con éxito, desarrollándose "según lo previsto" gracias a la programación de los sistemas regulados.

La Comisión de Desembalse, compuesta por representantes de la CHD, la Administración del Estado y los usuarios, aprobó la propuesta de llenado de los embalses para el próximo semestre y fijó los resguardos mínimos hasta el 30 de abril, sin novedades significativas respecto al año anterior.

Esta planificación es crucial para garantizar la disponibilidad de agua para abastecimiento, riego y demandas ambientales y para asegurar la correcta gestión de avenidas, vital para la seguridad territorial e infraestructuras.

Además, se analizó la modificación temporal del régimen de explotación del sistema Tera para 2025-2026, que será ajustado a las futuras normas de explotación que están actualmente en tramitación.

El cierre positivo del anterior ciclo hidrológico, sumado a una climatología favorable en octubre y noviembre, inyecta optimismo para la campaña de riego de 2026. No obstante, la CHD subraya que el desarrollo final de la campaña dependerá de la evolución climatológica durante el invierno y la primavera.