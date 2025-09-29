La CHD destina 5 millones de euros para la protección ambiental de los ríos afectados por los incendios

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) destina cinco millones de euros para la reparación de daños y la protección del dominio público hidráulico afectado por los incendios registrados durante los meses de julio y agosto y por los que, según los datos facilitados por la European Forest Fire Information System (EFFIS), se han quemado unas 155.000 hectáreas en la demarcación, con unos 1.715 kilómetros de ríos afectados. En un comunicado, el organismo de cuenca informó que ya ha comenzado con las actuaciones para paliar los impactos generados por los incendios en los cauces directamente afectados, así como los que se puedan producir en otros cauces asociados.

Las provincias más castigadas por los fuegos han sido, fundamentalmente, Ourense y León, que concentran más del 65 por ciento de la superficie quemada en la cuenca durante este año, aunque la CHD reconoce que también se han visto afectadas “de forma importante” las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila.

A partir de este momento, las labores de la CHD se encaminan a evitar, por un lado, que la alta cantidad de cenizas existentes en el suelo de la superficie afectada por los incendios discurran por los cursos de agua, provocando la eutrofización de cauces. Por otro, la CHD se encarga de ayudar a consolidar el suelo incendiado, evitando la pérdida inmediata de sus capas más superficiales por la erosión.

De esta forma, el organismo de cuenca está desarrollando actuaciones de restauración hidrológico-forestal como albarradas, fajinas, bermas y tratamientos de estabilización de suelos, y priorizando las cuencas de los puntos de abastecimiento de las poblaciones y las zonas identificadas como de mayor riesgo potencial de erosión.

Asimismo, se procederá a la retirada de la madera quemada como medida fitosanitaria y para evitar el riesgo de formación de tapones en los cauces, en particular en las zonas más cercanas a los núcleos de formación, abastecimientos e infraestructuras como son los puentes y obras de paso.

Están previstas también actuaciones complementarias con el objetivo de recuperar la vegetación de ribera, masas forestales de las cuencas vertientes en dominio público hidráulico, así como otras zonas donde sea conveniente introducir planta forestal.

“La magnitud de los incendios y el gran número de cauces afectados requiere de una rápida actuación con el principal objetivo de recuperar el entorno y evitar el riesgo erosivo que suponen las lluvias del otoño”, recuerda la CHD en su comunicado.