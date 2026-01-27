La CHD vigila los ríos Huebra y Águeda, en aviso naranja y amarillo respectivamente

El río Huebra a su paso por el municipio de Pelarrodríguez. Foto S24H. Foto de archivo.

La tendencia ascendente del caudal de los ríos de Salamanca, en especial en la zona oeste y suroeste de la provincia, ha hecho que la Confederación Hidrográfica del Duero eleve la vigilancia de los caudales.

Durante la mañana de este martes, y fruto de la nieve caída durante el fin de semana y las continúas precipitaciones en forma de lluvia que siguen cayendo sobre la provincia, la CHD ha elevado avisos por crecimiento de caudal en dos ríos de Salamanca.

Se trata de los ríos Huebra y Águeda. El primero de ellos, en aviso naranja a su paso por Puente Resbala, mientras que el segundo protagoniza esporádicas activaciones de aviso amarillo en Robleda.

La tendencia de ambos ríos es ascendente por lo que se pide a la población estar atentos a próximas actualizaciones por si hubiera riesgo de desbordamiento.