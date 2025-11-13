CINDERELLA: el proyecto pionero que usará la física cuántica para proteger las comunicaciones digitales de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con una transformación digital segura y moderna mediante la firma de un convenio que impulsará un proyecto pionero en ciberseguridad. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, como presidente del Patronato del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), ha formalizado el acuerdo junto al alcalde José Antonio Diez Díaz. Este convenio permitirá el despliegue de una red de fibra óptica de más de 6,7 kilómetros que conectará el SCAYLE con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El proyecto, denominado CINDERELLA, cuenta con una inversión de 620.000 euros y está previsto que finalice en mayo de 2026. Sanz Merino subrayó la posición de vanguardia de la Comunidad en este ámbito: “Castilla y León está a la cabeza de la innovación tecnológica en España. Desde la Junta apostamos por invertir en proyectos que protejan la información y den confianza a las personas y a las empresas”. Esta iniciativa busca consolidar un punto de referencia nacional en ciberseguridad, siendo la base para mejorar la seguridad de las comunicaciones digitales y desarrollar proyectos de innovación tecnológica.

La nueva red de fibra óptica será fundamental para mejorar la seguridad digital. El consejero explicó la importancia de esta protección: “Hoy casi todo lo que hacemos pasa por Internet: nuestros datos, nuestras compras, nuestras comunicaciones. Por eso es fundamental garantizar que estén protegidos. Esa es nuestra prioridad”. Esta actuación representa un paso más en la colaboración entre la Junta y el INCIBE para reforzar la protección digital de las empresas, las administraciones y los ciudadanos.

Este convenio se enmarca en el proyecto CINDERELLA, una colaboración entre SCAYLE e INCIBE cuyo objetivo es mejorar la seguridad de las comunicaciones ante desafíos tecnológicos complejos, como los ataques informáticos avanzados. En un avance significativo para la seguridad digital, el proyecto permitirá transmitir datos de forma mucho más segura utilizando una tecnología basada en principios de la física cuántica. Esta tecnología asegura que cualquier intento de espionaje o interceptación deje un rastro inmediato, garantizando la detección.

El objetivo estratégico de la Junta es que Castilla y León sea una "tierra de oportunidades también en el ámbito tecnológico, atrayendo talento e inversión, y mejorando la vida de la gente a través de la innovación". Tanto SCAYLE como INCIBE llevan años trabajando de forma coordinada para asegurar que los avances en ciberseguridad sean accesibles y beneficien a todo el tejido social: desde grandes empresas hasta pymes, instituciones y la ciudadanía en general.