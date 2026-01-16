Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar protagonizan mesas redondas sobre el cáncer de mama y pulmón
En estas jornadas, de enero a marzo, se podrán resolver dudas y plantear nuevos retos como los cribados o el consejo genético
La AECC organiza durante los primeros tres meses del año, de enero a marzo, diversas mesas redondas sobre el cáncer de mama y de pulmón para acercar a todos los ciudadanos a que resuelvan todas sus dudas y plantear nuevos retos como los cribados o el consejo genético.
Los especialistas en oncología del Complejo Asistencial Universitario, la Dra. Isabel Silva, el Dr. Luis Figuero y el Dr. Alejandro Olivares serán los encargados de desarrollar los temas previstos en la mesa titulada 'Cáncer de pulmón y de mama. Cribados y consejo genético'.
La charla en Ciudad Rodrigo ya tuvo lugar este pasado jueves, mientras que en Guijuelo está programada para el 12 de febrero en el Centro Cultural y en Béjar para el 12 de marzo. La asistencia es gratuita.
Los ponentes:
- Isabel Silva: es coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Además de su amplia trayectoria, actualmente es vicepresidenta del Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca.
- Lui Figuero: es oncólogo médico del Hospital Universitario de Salamanca, miembro de la Unidad de Cáncer de Mama y la Comisión de Hemoterapia. Recientemente ha entrado a formar parte del Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca.
- Alejandro Olivares: es Médico Especialista en Oncología Médica. Actualmente trabaja en la Unidad de Oncología Torácica del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Salamanca. Su área de especialización es en la respuesta a los tratamientos de inmunoterapia en cáncer de pulmón de la cual ha realizado su tesis doctoral con el título 'Detección de biomarcadores genómicos predictores de respuesta y resistencia a inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico'.
