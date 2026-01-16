Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar protagonizan mesas redondas sobre el cáncer de mama y pulmón

La AECC organiza durante los primeros tres meses del año, de enero a marzo, diversas mesas redondas sobre el cáncer de mama y de pulmón para acercar a todos los ciudadanos a que resuelvan todas sus dudas y plantear nuevos retos como los cribados o el consejo genético.

Los especialistas en oncología del Complejo Asistencial Universitario, la Dra. Isabel Silva, el Dr. Luis Figuero y el Dr. Alejandro Olivares serán los encargados de desarrollar los temas previstos en la mesa titulada 'Cáncer de pulmón y de mama. Cribados y consejo genético'.

La charla en Ciudad Rodrigo ya tuvo lugar este pasado jueves, mientras que en Guijuelo está programada para el 12 de febrero en el Centro Cultural y en Béjar para el 12 de marzo. La asistencia es gratuita.

Los ponentes: