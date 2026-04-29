El Club de Atletismo de Peñaranda denuncia el incumplimiento del convenio por parte del Ayuntamiento: “No ha hecho efectivo el primer pago de la subvención"

El Club de Atletismo de Peñaranda de Bracamonte denuncia públicamente el incumplimiento del convenio por parte del Ayuntamiento.

Desde el club aseguran que el Ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación porque no ha hecho efectivo el primer pago de la subvención nominativa, presupuesta y aprobada en el pleno y, que, por tanto, ellos no pueden llevar a cabo su gestión. Esto se traduce en la puesta en peligro de las actividades realizadas por el propio club.

En el comunicado, se explica que el club se encuentra en una situación económica “crítica” y que no pueden afrontar el pago de las nóminas y seguros sociales de los tres monitores contratados. El Ayuntamiento, actualmente dirigido por la alcadesa socialista Carmen Ávila de Manueles, es conocedor de la situación y le achacan que “ni han gestionado, ni han resuelto un tema tan grave y delicado como el que estamos denunciando”, poniendo así "fecha de caducidad" al Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda y al trabajo de 15 años.

Dicen que las respuestas que han recibido por parte del Consistorio es que hasta que el presupuesto no fuera aprobado y publicado, no se podía disponer del dinero, y que se escudan en que el presupuesto se aprobó en el mes de marzo y salió publicado el 14 de abril; desde el club insisten en que “casi 15 días después no han hecho ningún tipo de gestión para evitar esta situación y realizar el pago”.

El clun también relata que el Ayuntamiento comunicó que no había interventor y que no se podía firmar nada, sin embargo apostillan que "los trabajadores del propio Ayuntamiento sí están cobrando sus nóminas, y otros pagos, documentos que también hay que firmar”.

A mayores, revelan también que el Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda asumió la gestión íntegra de la Escuela Municipal de Atletismo, la contratación y seguros sociales de los tres monitores contratados, más los dos entrenadores externos de Salamanca y llevaron a cabo programas gratuitos en la residencia de mayores y en el Centro Ocupacional Acopedis. Recuerdan que “fuimos el único club que renunció en pandemia a parte de la subvención, para que ese dinero fuera destinado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento”.

Para concluir, exponen que el Consistorio “está ganando dinero a costa de nuestro trabajo”, concretamente en el Programa Activa que cuenta con unas cien personas, por el cual aseguran que “el Ayuntamiento se embolsa 6.000 euros, obteniendo un beneficio de 3000”.