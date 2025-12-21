Comienzan a caer los primeros copos de nieve en la provincia de Salamanca

Comienzan a caer los primeros copos. Cuatro calzadas y monterrubio de la sierra

Varios puntos de la provincia de Salamanca han amanecido este domingo con un manto blanco.

Las primeras nevadas han comenzado a registrarse a primera hora de la mañana, cuando los copos han empezado a caer de forma progresiva, primero de manera débil y posteriormente con algo más de intensidad.

La nieve ha dejado ya estampas invernales, coincidiendo con el fin de semana previo al inicio de las fiestas de Navidad. Tejados, vehículos y campos han comenzado a cubrirse, ofreciendo una imagen típicamente navideña.

El episodio de nieve se ha iniciado de forma tranquila, sin incidencias destacadas en los primeros compases de la jornada, aunque ha obligado a extremar la precaución en carretera, especialmente en vías secundarias y en áreas más elevadas de la provincia. Las temperaturas bajas han favorecido que los copos cuajen en el suelo desde primeras horas.

Este manto blanco marca uno de los primeros episodios invernales de la temporada y confirma la entrada de un ambiente plenamente frío en Salamanca, justo en la antesala de la Navidad.