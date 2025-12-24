Conservación, educación y prevención de incendios reciben impulso financiero

La Junta de Castilla y León ha destinado una nueva aportación económica para asegurar el correcto funcionamiento de la Red de Casas del Parque, los Centros Temáticos, los Centros de Recuperación y Recepción de Animales Silvestres, las Aulas del Río y las Cámaras de Vigilancia de Incendios. Estas instalaciones, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, son esenciales tanto para la conservación del patrimonio natural como para la educación ambiental y el uso responsable de los espacios protegidos.

La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, creada en 2004 como entidad sin ánimo de lucro del sector público autonómico, tiene como misión conservar, gestionar y poner en valor el patrimonio natural de la Comunidad, así como fomentar su conocimiento y difusión. De esta manera, contribuye al desarrollo social, cultural y económico del territorio.

Desde 2015, la Fundación se encarga de la gestión integral de estas infraestructuras, llevando a cabo tareas de mantenimiento, atención a los visitantes, recuperación de fauna silvestre y operatividad de los sistemas de vigilancia y prevención de incendios forestales.