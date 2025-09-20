Contenedores de gimnasio para combatir el sedentarismo en el ámbito rural

La Junta de Castilla y León ha anunciado un nuevo proyecto para combatir el sedentarismo en las zonas rurales. Se trata de la instalación de veinte contenedores o espacios similares que funcionarán como gimnasios portátiles en localidades de la comunidad con menos de 20.000 habitantes.

Promover la salud y la economía local

La iniciativa se enmarca dentro de la red de Promotores de la Actividad Física en las zonas rurales (PAFER) y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo la posibilidad de realizar ejercicio físico de forma sencilla y accesible. Estos contenedores estarán equipados con el material necesario y se entregarán a los municipios que cumplan con los requisitos de una subvención financiada por los Fondos Europeos Next Generation-EU.

Además de fomentar un estilo de vida más saludable, el proyecto también pretende impulsar la economía local. Se espera que la disponibilidad de estos espacios deportivos impulse la contratación de monitores y la creación de pequeñas empresas que ofrezcan servicios deportivos, dinamizando así el entorno rural.

La Junta ha destacado que estos centros de actividad física deben estar vinculados a rutas y circuitos saludables ya existentes en los municipios, creando un ecosistema deportivo completo que invite a los vecinos a permanecer en sus pueblos y a disfrutar de una vida más activa.