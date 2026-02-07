Continúa la preocupación en Salamanca por la lluvia: tres ríos siguen en alerta, con cinco puntos críticos

Salamanca lleva días en un "suma y sigue" constante de lluvias. Algo que ha generado preocupación en torno a sus ríos, al incrementarse la posibilidad de desbordamiento. A las 7:50 horas de este sábado 7 de febrero, tres ríos mantienen un nivel de alerta en cinco puntos críticos, con uno de ellos en el nivel máximo, el rojo.

El Huebra, como en lo últimos días, continúa siendo el que más preocupa. Tiene sobre sí dos alertas, una naranja, en Saucelle, y otra roja en Puente Resbala. Esta última preocupa desde hace días y este viernes llegó a estar en 9,57 metros, batiendo su récord ya que según el registro de la Confederación Hidrográfica del Duero la máxima anual ha sido 9,40 metros. Sin embargo, aunque se mantiene en rojo, ahora está en 6,02 metros.

En Saucelle también el Duero tiene una alerta, aunque amarilla en este caso, con un nivel de 8,70 metros. Ha bajado desde los 9,57 que alcanzó el viernes, pero continúa muy elevada, ya que los datos dan una máxima anual de 7,90 metros a este río.

El río Tormes también mantiene dos alertas: en Encinas de Abajo (con 4,50 metros) y en Ledesma (7,15 metros), ambas de nivel amarillo. Este pasado viernes, Ledesma llegó no solo a contar con el nivel rojo, sino también a desbordarse.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido para este domingo un aviso amarillo de lluvias y de nevadas, por lo que habrá que continuar alerta. Según sus pronósticos, la precipitación acumulada en 12 horas será de 40 milímetros y estará activa hasta las 23:59 horas con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.