Así continúa la rave en el pantano de Santa Teresa: música sin descanso, baños, tiendas de campaña y hasta perros

Sigue la rave con cientos de campistas en el entorno del pantano de Santa Teresa

Llegaron en la madrugada del viernes al sábado y la música no ha parado de sonar en ningún momento.

Se presentaron de golpe, con cientos de coches, furgonetas y autocaravanas para realizar un asentamiento ilegal que no tenía ningún tipo de autorización, solicitud o permiso, tal y como han asegurado fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

Se trata de una nueva rave ilegal que ha reunido a cientos de personas en el entorno del pantano de San Teresa y donde bailan sin apenas descanso a ritmo de techno.

Sigue la rave con cientos de campistas en el entorno del pantano de Santa Teresa

Está previsto que abandonen el lugar el martes, según información de la Guardia Civil, pero este lunes por la mañana la rave continuaba, tal y como ha podido comprobar Salamanca24horas.com en el lugar de la quedada, muy cerca de Salvatierra de Tormes.

Allí la fiesta no para, mientras unos aprovechan la mañana para asearse en el agua del pantano, otros siguen bailando al ritmo de los ‘beat’ del techno. Eso sí, algunos también descansan en las tiendas de campaña o en furgonetas y caravanas.

Salvo la música, lo cierto es que el ambiente allí es tranquilo, con la presencia incluso de algunos animales y aunque se puede escuchar algunas palabras en inglés, existe una gran mezcla más o menos igualitaria de vehículos con matrícula española y extranjera.

Una ‘asentada’ ilegal que no es un acto novedoso en el entorno, puesto que no es la primera vez que se da una concentración como esta, pero que se está desarrollando sin ninguna incidencia, según la última información proporcionada por la Subdelegación de Gobierno en Salamanca.

No obstante, un dispositivo de la Guardia Civil se encuentra en el lugar para garantizar la seguridad y realizar controles de alcohol y drogas a los conductores que abandonan el lugar escalonadamente.