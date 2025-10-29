Destinan tres millones de euros en ayudas para redactar planes de gestión forestal

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la redacción de planes de gestión forestal en Castilla y León, dotada con tres millones de euros. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad y está cofinanciada por los Presupuestos autonómicos y estatales, así como por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El objetivo de estas subvenciones es impulsar la planificación forestal sostenible como herramienta clave para el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. La iniciativa busca reforzar la prevención frente a incendios forestales, mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la conservación de los ecosistemas forestales.

La planificación es, además, un requisito indispensable para que los montes adquieran la condición de “ordenados”, lo que facilita su acceso a regímenes de aprovechamiento específicos, ventajas fiscales y prioridad en futuras ayudas públicas. Esta convocatoria se enmarca en el nuevo Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, que establece el marco regulador de la ordenación forestal en la Comunidad.

Uno de los aspectos destacados del programa es el impulso a la colaboración entre propietarios forestales. Debido a la fuerte fragmentación de la propiedad en Castilla y León, se fomentará la creación de agrupaciones para optimizar la gestión conjunta de los montes y mejorar la relación con la industria forestal.

Podrán solicitar estas ayudas titulares de terrenos forestales privados, comunidades de bienes, usufructuarios y agrupaciones de propietarios. El plazo de solicitud estará abierto desde el 30 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2025.