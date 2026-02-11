Cortada la carretera de acceso a Vega de Tirados por la crecida del arroyo de la Valmuza

La DSA-522, la carretera de acceso a Vega de Tirados, permanece cortada entre los puntos kilométricos 5.2 y 5.6 por la crecida del arroyo de la Valmuza, según indica la Dirección General de Tráfico (DGT) en su mapa.

Inundación de la DSA-522 | DGT

La Valmuza ya causó incidencias el pasado 5 de febrero a la altura de Matilla de los Caños. La Guardia Civil tuvo que intervenir para cortar el paso de vehículos por la DSA-310, totalmente inundada.

Dos vías más permanecen cerradas por la presencia de agua. Se trata de la CV-BE-2, que une Candelario y La Garganta, y la DSA-106, entre los municipios de Arapiles y Calvarrasa de Arriba. El nivel de servicio en las dos es negro y la circulación está prohibida en ambos sentidos.

En relación a otros fenómenos meteorológicos, la nieve ha obligado a cortar la DSA-191, en Candelario; y a restringir la circulación de vehículos pesados y autobuses en la SA-203, la carretera que da acceso El Cabaco. Para los coches es obligatorio el uso de cadenas y neumáticos de invierno.