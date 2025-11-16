La Covatilla se cuela en el ranking nacional de frío y viento este domingo

La estación de esquí de La Covatilla, en Salamanca, ha destacado notablemente en el resumen meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de este domingo.

Los datos la han posicionado en el ranking nacional tanto por sus bajas temperaturas como por las fuertes rachas de viento registradas.

Mínima de 0.6 °C

Según el informe actualizado a las 22:42 horas, La Covatilla ha entrado en la lista de los diez puntos más fríos de España al registrar 0.6 °C a las 22:00 horas.

La provincia salmantina se ha situado así junto a grandes alturas como Pradollano (Granada) y Picos de Europa (Cantabria), que lideran el frío extremo con temperaturas bajo cero.

Rachas de viento de 76 km/h

A esto se suma una intensa actividad eólica, ya que La Covatilla también se ha colado entre las diez estaciones con las rachas de viento más fuertes, alcanzando los 76 km/h a las 12:10 horas del mediodía.

Este registro de viento es significativo y equiparable al de zonas costeras y picos más altos de la Península.