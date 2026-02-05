La Covatilla registra este jueves más de 67 litros por metro cuadrado y rachas de hasta 137 km/h

Las intensas lluvias registradas durante la noche y las primeras horas de la mañana de este jueves, asociadas al paso de la borrasca Leonardo, han dejado importantes acumulaciones de agua y un notable episodio de viento en distintos puntos de la provincia.

Según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), En la estación de esquí de La Covatilla, hasta las 8:00 horas se habían recogido 67,2 litros por metro cuadrado. A este episodio de precipitaciones se ha sumado un fuerte viento, con rachas máximas que alcanzaron los 137 kilómetros por hora y una velocidad media en torno a los 98 kilómetros por hora, según los registros de primera hora de la mañana.

La situación meteorológica ha tenido también repercusión en la red fluvial. El río Huebra, a su paso por Puente Resbala, permanece en nivel rojo, con un nivel de 5,89 metros, de acuerdo con los últimos datos facilitados a las 8:20 horas de este jueves, tras una noche marcada por las lluvias intensas en toda la provincia.