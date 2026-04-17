El CSN avala la continuidad de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado por diez años más

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en su reunión semanal, ha informado favorablemente sobre la renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado, situada en la provincia de Salamanca. Esta decisión permite que la instalación prolongue su actividad por un periodo de diez años adicionales, tal como había solicitado el titular. El informe preceptivo, que incluye una serie de límites y condiciones, será remitido próximamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para que sea integrado en el proceso de autorización final.

La resolución adoptada por el organismo regulador se sustenta en un exhaustivo proceso de evaluación técnica que ha quedado plasmado en 23 informes específicos. Los consejeros han basado su veredicto en los resultados de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) y en la comprobación del funcionamiento correcto de la planta. Asimismo, el CSN ha constatado que el titular ha mantenido un nivel de seguridad adecuado y ha respondido de manera satisfactoria a todos los requisitos normativos aplicables durante la vigencia de su anterior permiso.

El documento de aprobación impone 12 límites y condiciones que la empresa propietaria deberá observar estrictamente para mantener su operatividad. Estas condiciones abarcan desde requisitos genéricos, como la identificación de responsables y el inventario máximo autorizado, hasta la gestión de documentos oficiales de explotación y la presentación de informes anuales. Del mismo modo, se exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la RPS y la integración del Análisis Integrado de Seguridad (ISA) en los sistemas de gestión de la fábrica.

Para desarrollar estas condiciones, el CSN ha diseñado seis Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) que serán notificadas a la empresa una vez que el Ministerio formalice la renovación. Estas instrucciones detallan aspectos críticos como la comunicación de traslados de sustancias fisionables y la garantía de calidad. Destaca especialmente la sexta instrucción, que obliga a la planta a adaptar su gestión a los criterios de la normativa estadounidense NUREG-1520, el estándar de referencia internacional de la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU.