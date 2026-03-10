Cuatro comarcas de Salamanca, en riesgo extremo de despoblación y Vitigudino es la que más empresas pierde de España en 10 años

Seis habitantes por kilómetro cuadrado, la que más empresas ha perdido en los últimos diez años de toda España y una media de edad de 57,6 años. Esa es la realidad de Vitigudino, una de las cuatro comarcas de Salamanca que ocupan los primeros puestos en un ranking en el que nadie querría estar, el de la despoblación. Pero Vitigudino no es la única que sufre los estragos de este mal que azota fundamentalmente el oeste de la provincia, aunque es la que suma más estragos. También están entre las 10 comarcas con más despoblación de España las de Ledesma, Peñaranda y La Fuente de San Esteban.

Así queda reflejado en una nueva plataforma interactiva que permite consultar los datos de población en todas las comarcas de España. Se trata de GeoComarcas, una iniciativa que aúna en un mismo espacio todos los datos extraídos del INE en materia de población y permite consultar hasta 12 indicadores demográficos.

En la plataforma, Salamanca está estructurada en seis comarcas, ya que la de Béjar se incluye en la zona de Sierra de Francia y La Armuña en la de Salamanca. De las seis zonas, estas cuatro están en riesgo por despoblación extrema, la de Ciudad Rodrigo y la Sierra están en riesgo por despoblación alta y la de Alba tiene despoblación baja. Todas ellas tienen un crecimiento negativo. Solo se salva la zona delimitada como Salamanca gracias a la capital y al alfoz, que les permite tener un crecimiento en positivo.

Poca población para tanto kilómetro

Si nos fijamos en las variables que marca la plataforma encontramos datos curiosos, como la densidad de población. La más baja es la de La Fuente de San Esteban, con 5,1 habitantes por cada kilómetro cuadrado, seguida Ledesma con 5,3 hab/km2 de Vitigudino con 6. Si lo comparamos con la comarca de Salamanca la evidencia de la despoblación es clara, ya que la comarca del alfoz tiene 148 hab/km2.

Vitigudino es la comarca que más población ha perdido de todo Salamanca en los últimos 25 años. Su crecimiento vegetativo es negativo y se sitúa en un -35,5%, y si miramos los datos nacionales solo le supera la comarca de La Cabrera, en León.

A pesar de que el problema de la despoblación no es único de esta comarca salmantina, su situación es más grave ya que supera en diez puntos a la siguiente, que sería La Fuente de San Esteban con un -25,9%, Ledesma y Peñaranda tienen un -23,2% y la comarca de Alba un -6,4%.

Cuatro de las comarcas más despobladas están en Salamanca | GeoComarcas

Sin empresas ni negocios

Por otra parte, la comarca de Vitigudino tiene otros factores que hacen saltar las alarmas. Es la comarca que más tejido empresarial ha perdido en los últimos diez años de toda España con una caída del -20,5 por ciento que ha supuesto pasar de 813 empresas en 2015 a 646 negocios en 2025. La de Peñaranda ocupa el tercer lugar en pérdida de empresas, con un -18 %, mientras que Fuente de San Esteban es la sexta con mayor pérdida de empresas, -17 %. Por su parte, Ledesma sería la duodécima con menor proporción de empresas y la décima que más población pierde en los últimos cinco años con un -6 %. Incluso la zona de Salamanca- La Armuña ha perdido empresas, con una caída del -5,6 por ciento y más de 800 empresas menos que hace diez años.

Pocos niños y muchos mayores

Vitigudino también es la tercera de España con mayor media de edad, llegando a una media de 57,6 años. En algunos municipios estas cifras suben hasta los 68,3 años de Saldeana o los 68,1 de Mieza. La media de edad más baja la encontramos en Vitigudino con 50 años. Una realidad que comparten pueblos de otras comarcas, como Zamarra con 71,3 años de media, Garcirrey con 67,9 años, Malpartida con 67,8 años o Alameda de Gardón con 66,3 años. Son los municipios con la media de edad más alta de toda la provincia.

En el lado contrario encontramos localidades como Castellanos de Moriscos con 37,3 años de media; Carbajosa de la Sagrada y Moriscos con 38,5 años; Aldeatejada con 38,9 años; Carrascal de Barregas con 39,4 y Doñinos con 39,7 años.

Y terminando con la comarca de Vitigudino, en los datos recogidos por GeoComarcas es la quinta comarca de toda España con el índice de envejecimiento más alto situándose en un 715, es decir, de los 14.126 habitantes con los que cuenta, 5.928 personas tienen más de 65 años y solo 829 son menores de 16.

Pueblo rico vs. Pueblo pobre

En cuanto a la renta media, es la zona de la Sierra (Sierra de Francia y Sierra de Béjar) la que tiene la renta media más baja por hogar, situándose en 27.346 euros por hogar. Si atendemos a esta variable por localidades, es Peñaparda la localidad con la renta media más baja, 18.307 euros por hogar, seguida de Villar de la Yegua con 18.990 euros y Horcajo de Montemayor con 20.056 euros.

En el lado contrario están los municipios del alfoz como Cabrerizos, con una renta media por hogar de 47.368 euros; Carrascal de Barregas con 44.645 euros y Aldeatejada con 43.446 euros.

Primera plataforma con datos comarcales

La nueva plataforma GeoComarcas ofrece información por comarcas, lo que permite analizar con precisión dónde se concentran los procesos más intensos de despoblación y envejecimiento, o cuáles son las zonas con mayor potencial de desarrollo. La plataforma digital permite analizar la despoblación mediante mapas interactivos y datos comparables entre comarcas, todos extraídos de fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La herramienta permite consultar hasta 12 indicadores demográficos clave, como densidad de población, edad media, índice de envejecimiento, evolución de la población o renta media del hogar, ofreciendo una radiografía detallada de la realidad territorial y facilitando la comparación entre comarcas. GeoComarcas ya está disponible para su consulta pública en geocomarcas.es