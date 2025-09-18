Cuatro municipios salmantinos participan en la Termometrada 2025 para medir la "isla de calor"

Un total de cuatro municipios de la provincia de Salamanca se sumarán el próximo sábado, 20 de septiembre, a la Termometrada 2025, una iniciativa de ciencia ciudadana que busca medir el fenómeno de la "isla de calor" en las zonas urbanas. La capital salmantina, junto a Juzbado, Machacón y Ciudad Rodrigo, participarán en este evento que movilizará a unas 700 personas en más de 60 municipios de todo el país.

El objetivo es concienciar sobre la necesidad de adaptar las ciudades a las altas temperaturas mediante la plantación de árboles y la creación de zonas verdes. En Salamanca capital, se realizarán mediciones en cinco zonas: Garrido; Puente Ladrillo/Alto del Rollo; Bretón/Centro; Oeste; y Tejares/Chamberí.

Pavimento y arbolado, claves frente al calor

La metodología consiste en tomar tres mediciones de temperatura en un mismo día (a las 8:00, 17:00 y 23:00 horas) en entornos contrastados: con sombra y pavimento permeable (Paraíso), con sombra y pavimento duro (Intermedio), y sin sombra y con pavimento duro (Infierno). La comparación de los resultados busca demostrar cómo el arbolado y las zonas verdes mejoran la habitabilidad urbana.

La iniciativa, promovida por organizaciones como Salvemos Nuestros Parques y Ecologistas en Acción, denuncia la falta de ambición de las políticas de adaptación al cambio climático en las ciudades españolas, que a menudo priorizan el asfalto sobre los espacios verdes. Aunque reconocen los avances en Salamanca, como la próxima plantación de árboles en el polvorín de Tejares, critican que no se actúe en barrios con pocas zonas verdes ni en plazas duras, y que se creen "grandes infiernos" como los aparcamientos disuasorios.