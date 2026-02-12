Cuatro ríos de Salamanca se mantienen en alerta en seis puntos de control a pesar de la tregua de las lluvias

Cuatro ríos se mantienen en alerta en Salamanca a pesar de la tregua que han dado las lluvias, lo que obliga a mantener la precaución en diversos puntos de la provincia. Así, el Huebra, siguiendo la tendencia de las últimas semanas, está en alerta roja en el punto de control de Puente Resbala, aunque a las 16.21 horas de este jueves en tendencia a la baja.

Por su parte, el Duero mantiene alerta naranja en Saucelle, también con tendencia a la baja. En el caso del Tormes, tiene alerta amarilla en tres puntos de control, en buena parte, provocado por la apertura de compuertas en la presa de Santa Teresa, que aprovechando la tregua de lluvias ha casi duplicado el caudal que está soltando a los aliviaderos, lo que mantiene elevado el nivel del río. Así, presenta alerta amarilla en la salida del embalse de Santa Teresa, en Encinas de Abajo y en Ledesma.

Agua embalsada el 12 de febrero de 2026 en Salamanca

A las 16.30 horas de la tarde de este jueves Santa Teresa vertía un caudal de 344,1m3/s, con un volumen embalsado de 423,17 hm3, es decir, un 85,3 por ciento del total que permite.

Por otra parte, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, está en alerta amarilla el Cuerpo de Hombre a su paso por Sotoserrano.