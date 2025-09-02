Objetivo, paliar los déficits de los parques de bomberos de la Diputación de Salamanca

Paliar los tres grandes déficits que tienen los parques de bomberos en la provincia es el objetivo de los socialistas de la Diputación que presentarán una batería de propuestas en la Diputación. Aseguran el PSOE que estás carencias se centran en la falta de políticas de prevención, la falta de personal y de medios, y la descoordinación del servicio de extinción de incendios. Unas iniciativas que “en su gran mayoría los socialistas venimos presentado desde hace mucho tiempo y que el PP, y el equipo de gobierno que encabeza Javier Iglesias viene rechazando y votando en contra”.

Piden además a Javier Iglesias que “de la cara y deje de esconderse”, puesto que hace nueve días que el PSOE registro en la institución provincial la petición de convocatoria de un Pleno extraordinario para hablar de forma monográfica de los incendios, “para hablar de qué es lo que hace y, sobre todo, de lo que no hace en materia de prevención y extinción de incendios” pero, “se acaba el plazo legal y todavía no ha sido convocado”.

David Serrada asegura que “parece que el señor Iglesias tiene miedo a explicar cuál es su gestión en relación con los bomberos de la provincia, sobre la falta de personal profesional y, lo que es todavía más grave, sentarse ante el espejo y ver que es un político prevaricador”. Aseguran que en Salamanca está incumpliendo la ley al mantener parques de bomberos con personal voluntario cuando lo que manda la normativa es que haya personal profesional ha concluido el líder de los socialistas salmantinos.