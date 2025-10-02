Denuncian al diputado Celestino del Teso: coacciones, asesor sin contrato o simular el robo del móvil que le dio la Diputación y quedárselo su hija

El que fuera hasta el pasado mes de julio diputado por Vox, Celestino del Teso, ha sido denunciado por su ‘asesor’ en la Diputación de Salamanca o, al menos, por quien asegura que ejercía las labores de asesor acompañando al diputado, escribiéndole las intervenciones e incluso contestando a sus mails ya que la formación no tenía la representación suficiente para tener un cargo de confianza.

Daniel de la Iglesia Bonal ha denunciado a Del Teso por “engaño, coacción, abuso de autoridad y apropiación indebida de recursos ajenos”. Asegura que desde diciembre de 2024 fue incorporado al despacho de Del Teso en la Diputación de Salamanca para desempeñar “funciones de asesoría, gestión administrativa, secretaría, redacción de documentos oficiales y community manager” con la promesa de “recibir una remuneración formal y adecuada conforme a la ley y a las prácticas habituales de contratación de personal al servicio de un cargo público”.

Reconoce que “se me iba a poner como asesor de Diputación de Salamanca con un sueldo de 40.000 euros al año y yo, lógicamente, le dije que sí”. Un contrato que nunca llegó, según el denunciante. “Se fue alargando desde el mes de noviembre al mes de junio de 2025”, un tiempo en el que afirma que solo recibió “de manera parcial e insuficiente” el pago de “tres o cuatro facturas por un importe ridículo de 400 euros en total”.

Daniel asegura que prestó sus servicios “de manera ininterrumpida, con jornadas superiores a las diez horas diarias, de lunes a viernes y ocasionalmente en fines de semana” y que el diputado “prometió de manera reiterada el pago de un salario mensual fijo” que nunca llegó, por lo que dice que Del Teso “incumplió sistemáticamente sus compromisos” y lo “explotó laboralmente”. “Siempre me ha intentado engañar y durante todo este proceso ni he estado dado de alta en la Seguridad Social, ni he tenido un trabajo reconocido y tan siquiera se me ha pagado”.

“Creen que están por encima de todos y que son más listos que nadie, me ha dado acceso a documentación que nunca debería haber tenido. Yo he tenido acceso a toda la intranet de Celestino de la Diputación, he respondido a todos sus correos de La Salina durante los meses que he estado allí trabajando”, concluye.

Por otra parte, Daniel de la Iglesia también ha denunciado que del Teso entregó a su hija el teléfono móvil que recibió de la Diputación de Salamanca para llevar a cabo sus labores como diputado y que después, “intentó simular un supuesto robo del dispositivo, obligando al denunciante a acompañarle para presentar una denuncia falsa, con el objetivo de poder tener un nuevo dispositivo de la Diputación”. Afirma que “ese teléfono nadie se lo ha robado, de hecho, he visto como lo tenía su hija. La Diputación le dio un teléfono nuevo a Celestino”.

En cuanto al supuesto delito de coacción, el denunciante asegura que Del Teso empleó “comentarios implícitos y directos que generaban miedo o ansiedad, insinuando consecuencias negativas para la carrera, reputación y situación económica del denunciante si no cumplía con sus órdenes”. También afirma que se vio “forzado a actuar en contra de su voluntad, realizando actos ilegales o irregulares” que le generaron un “estado de estrés psicológico significativo, miedo a represalias y presión moral”. Afirma Daniel que “he recibido un acoso constante de vejaciones, tratos humillantes y despectivos. Le molestaba que la gente supiera que yo era su asesor”.

Por todo esto, solicita que se abra una investigación judicial sobre el diputado para determinar “la existencia de posibles delitos tipificados en el Código Penal, incluyendo estafa, coacciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos y denuncia falsa, entre otros”. Asegura que tiene pruebas como correos electrónicos, conversaciones de mensajería y documentos que está dispuesto a presentar en el juzgado.

Cabe recordar que desde el pasado mes de julio Celestino del Teso es diputado no adscrito ya que abandonó la formación de Vox tras la ruptura de un grupo de cargos públicos y afiliados con la dirección provincial y regional del partido.