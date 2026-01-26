Denuncian la inversión de más de 200.000 euros en “mantener sistemas de radio obsoletos que no sirvieron en los incendios de 2025”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha calificado de “alarmante, irresponsable y preocupante” la inversión de 200.000 euros por parte de la Junta de Castilla de Castilla y León de sistemas de radios que “no sirvieron en los incendios de 2025”.

Del mismo modo, CSIF también ha explicado que “los teléfonos facilitados por la Junta al personal del operativo carecían de cobertura y las radios de emergencia no funcionaban, dejando al operativo sin medios de comunicación”, gestionando estas emergencias con los móviles particulares de los trabajadores.

De este modo, también han indicado que “hablamos de bomberos forestales, agentes y personal de extinción que han tenido que actuar sin comunicaciones operativas, sin saber qué ocurría a su alrededor, sin poder coordinarse adecuadamente y sin garantías mínimas de seguridad”.

El propio sindicato también ha hecho hincapié en que los bomberos tuvieron que actuar “a ciegas y sin comunicaciones adecuadas”, mientras en otras comunidades “han apostado por sistemas satelitales y digitales modernos, interoperables y seguros”.

CSIF, además, ha expuesto que la propia región reconoce que “las ondas presentan importantes limitaciones e interferencias que deterioran la calidad de la señal”.