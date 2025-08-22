Descarga aquí el formulario para pedir la ayuda de 500 euros para las familias evacuadas durante los incendios

Ya están disponibles los formularios para que los evacuados por los incendios forestales puedan solicitar la ayuda aprobada por la Junta. Se trata de una ayuda directa con una cuantía de 500 euros para todas las familias desalojadas de sus municipios durante los incendios. Para solicitarla, los evacuados tendrán que estar empadronados en los municipos que ha incluido la Junta en un listado de 70 en toda la comunidad. En Salamanca podrán solicitar la ayuda los empadronados en El Payo, el Cerezal de Puertas, El Gróo, Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes.

Para solicitar la ayuda los vecinos deberán cumplir tres requisitos. La fecha de referencia del empadronamiento que se tendrá en cuenta será 20 de agosto de 2025, ser propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León. Cuando sean propietarios dos personas unidas por matrimonio o relación análoga a la conyugal sólo podrán acceder a una ayuda. Por último, la unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad. En este último caso, además si los desalojados no han sido atendidos por Cruz Roja deberán presentar un certificado del alcalde de la localidad o de otro responsable público que determine que la unidad familiar ha sido desalojada.

Las ayudas se resolverán en un plazo máximo de tres mes desde la solicitud de autorización. Toda la información al respecto está en este enlace con la web de la Junta de Castilla y León.

Puedes descargarte la solicitud en el siguiente documento