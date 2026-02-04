Desembalses significativos por las últimas lluvias en los embalses de Santa Teresa y el Águeda

Debido al aumento del caudal de varios ríos en la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del último episodio de lluvias intensas durante el mes de enero, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está produciendo desembalses significativos en el embalse de Santa Teresa y en el Águeda, en la provincia de Salamanca.

Aunque desde la CHD insiten en que los pantanos se mantienen "dentro de parámetros habituales y seguros" se están liberando en torno a 200 m³/s en el sistema Tormes, proveniente del embalse de Santa Teresa, y los 70 m³/s del embalse del Águeda.

Ambos embalses se encuentran llenos al máximo desde finales del pasado mes de diciembre y desde la confederación informan que "al alcanzar un nivel considerable, la gestión de los embalses pasa a centrarse en mantener el denominado resguardo, es decir, un volumen adicional libre destinado a la laminación de posibles avenidas provocadas por episodios de lluvias intensas". Una acción que subrayan es "especialmente relevante en el contexto actual, marcado por un notable incremento de las aportaciones de agua, aunque sin llegar a niveles críticos".

Mapa de la situación de los ríos en Salamanca a fecha de 4 de febrero de 2026 con aviso rojo en el río Huebra | CHD

A miércoles 4 de febrero en Salamanca continúa en nivel rojo el río Huebra, pese a su descenso el pasado domingo, con 6.64 metros de nivel a su paso por Bermellar en Puente Resbala y en nivel amarillo también el río Huebra con 8,22 metros de nivel y 225,77 m³/s de caudal con tendencia al alza a la altura del Salto de Saucelle.

También destacan un comportamiento “muy satisfactorio” de todos los embalses salmantinos durante estos episodios de precipitaciones, poniendo de manifiesto las infraestructuras de estos embalses: los del río Águeda —Irueña y Águeda— actúan como defensa frente a avenidas que podrían afectar a Ciudad Rodrigo, mientras que Santa Teresa cumple esa misma función en el río Tormes, protegiendo a la ciudad de Salamanca.