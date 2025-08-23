Destinados más de 500.000 euros a mejorar la señalización vertical en las carreteras de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha aprobado un contrato de obras por valor de casi cinco millones de euros para la mejora y reposición de la señalización vertical en su red de carreteras. Del presupuesto total, 500.623 euros se destinarán específicamente a las vías de titularidad autonómica de la provincia de Salamanca.

Este proyecto, impulsado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, busca garantizar una circulación más segura y eficiente, adaptando la señalización a los estándares actuales de visibilidad y durabilidad. Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 15 meses con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027, incluirán la instalación de nuevas señales de chapa de acero galvanizado con elementos reflectantes de alta calidad, así como la renovación de placas existentes en operaciones de mantenimiento.

El contrato se ha dividido en nueve lotes, uno por provincia, lo que permitirá una ejecución más ágil y adaptada a las necesidades de cada territorio. La inversión en Salamanca es una de las más elevadas de la comunidad, superada solo por las de Palencia, Burgos y León, lo que subraya el compromiso de la Junta con la seguridad vial en la provincia.

La Consejería subraya que esta inversión forma parte de un plan integral de conservación y modernización de infraestructuras que incluye, además, la mejora de la señalización horizontal. El objetivo final es reducir la siniestralidad y reforzar la movilidad en la extensa red de carreteras de Castilla y León, la más grande de España.