Destinan 16.500 euros para ayudar a autónomos de El Payo tras interrumpir su actividad por los incendios

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 20 nuevas ayudas (2 en Ávila, 11 en León, 3 en Salamanca y 4 en la provincia de Zamora) por valor de 110.000 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas y evacuadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este 13º bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 539 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 2.964.500 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las 12 semanas precedentes de 519 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 2.854.500 euros

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

Cada una de las ayudas que se han destinado en este paquete tienen una cuantía de 5.500 euros entre los autónomos que han tenido que interrumpir su actividad.