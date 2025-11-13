Detección de fauna y modernización de carreteras: la SA-201 de Salamanca, a la vanguardia con "visión artificial"

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha anunciado importantes inversiones y proyectos de modernización para la red viaria autonómica, con un foco particular en la provincia de Salamanca. El consejero José Luis Sanz Merino desveló estos planes durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

Una de las iniciativas más destacadas para Salamanca es el desarrollo de un sistema experimental en la carretera SA-201, en el tramo de la Sierra de Francia. Este proyecto pionero implementará la detección de fauna salvaje mediante visión artificial. La tecnología permitirá activar señalización dinámica para advertir a los conductores en tiempo real, mejorando significativamente la seguridad vial en una zona conocida por la presencia de animales.

La inversión total destinada a la provincia de Salamanca asciende a 7,39 millones de euros. Dentro de esta partida, la Consejería prevé iniciar dos actuaciones para renovar el firme de la SA-105, con una inversión que se estima en torno a los 4,5 millones de euros. Además, se mantiene la previsión de licitación anticipada, prevista para este año, de la modernización de la carretera SA-213, por un importe de 6,8 millones de euros, un proyecto crucial que mejorará la conexión entre Ciudad Rodrigo y Tamames, pasando por Bocacara.

A nivel regional, el consejero también resaltó la próxima implantación del "gemelo digital" de las carreteras, una "réplica" virtual de la red viaria que ofrecerá datos en tiempo real sobre su estado, gracias a una inversión de 1,2 millones de euros. Estas actuaciones se complementarán con la instalación de 26 paneles "inteligentes" en los principales puertos de montaña y 12 señales inteligentes adicionales en tramos de carreteras de varias provincias, para proporcionar información actualizada a los conductores, especialmente durante los episodios invernales. En conjunto, las inversiones en carreteras de titularidad autonómica ascienden a 96,6 millones de euros en las cuentas de 2026.