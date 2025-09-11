“A la Diputación de Salamanca se la bufa todo. Los vecinos afectados por los incendios ni van a olvidar ni van a perdonar”

“A la Diputación se la bufa todo, no han pedido perdón ni han asumido errores. Es un modelo de gestión nulo, nefasto. Nada va a hacer que olvidemos su nefasta gestión y los vecinos afectados por los incendios ni van a olvidar ni van a perdonar”. Así de contundente ha sido el diputado Carlos Fernández Chanca en referencia a la gestión de la Diputación de Salamanca del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en una rueda de prensa junto al portavoz socialista Fernando Rubio y la diputada Carmen Ávila.

Los diputados han presentado las preguntas y propuestas que trasladarán al equipo de Gobierno de la Diputación de Salamanca este viernes durante la celebración de un pleno extraordinario solicitado por el PSOE para cuya convocatoria “han apurado los plazos al máximo, no querían hablar de incendios durante la feria”.

Para Fernando Rubio es fundamental obtener respuestas a preguntas como por qué había parques de bomberos cerrados durante los incendios, por qué había menos personal del que debería, porque no se cumple el acuerdo entre Diputación y sindicatos y por qué muchos integrantes del dispositivo han tenido que ir a ayudar como voluntarios. Rubio también se ha preguntado qué pasa con la prevención. El portavoz socialista propone instar a la Junta para revisar el convenio con la Diputación para atender incendios forestales. “Si hay convenio para colaborar en incendios forestales debe haber también cofinanciación para atender los parques de bomberos porque ahora mismo pone cero euros al año”.

Por su parte, Carmen Ávila asegura que la Diputación “no ha actuado con eficacia y eficiencia, sino todo lo contrario” y recuerda que sistemáticamente “nos han ignorado en todas las propuestas que hemos hecho” asegurando que “llevamos años hablando de prevención y todas las propuestas han sido ignoradas”. Fomentar el pastoreo, mantenimiento y gestión de montes, que se cuente con expertos, como los de la Universidad de Salamanca, para determinar cómo, cuándo y dónde actuar son algunas de ellas. Además, denuncia que los trabajadores contratados “han empezado a desbrozar en septiembre, dos meses después de firmar los contratos” y ha denunciado que “tiene abandonados algunos parques de la provincia”.

Carlos Chanca ha destacado problemas como que los bomberos llevan desde el 22 sin recibir los retrasos y horas extra, que no se cumple el acuerdo marco que exige un cabo y dos bomberos funcionarios en cada parque y ha recordado que el parque más grande de la provincia está privatizado, lo que supone “dos millones de euros en dos años a una empresa privada sin que haya licitación y levantando reparos para pagar facturas”. Vienen inspecciones de trabajo y encuentran “vehículos sin homologar, falta de materiales, inicio tardío del desbroce y no ha habido apoyo a los bomberos, ni ha visitado los parques ni a los pueblos afectados”.