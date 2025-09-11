La Diputación de Salamanca contrata a una influencer que arremete en sus vídeos contra la institución provincial y la Junta

La ya famosa gynkana de influencers celebrada en Salamaq sigue trayendo cola y ahora es motivo de enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios de la Diputación de Salamanca. Hace unos días era el grupo socialista en la Diputación la que aseguraba en un balance de la feria que la actividad había sido un fracaso atendiendo a la escasa participación en la actividad. Una crítica general que ha respondido este jueves el grupo popular, que insiste en el éxito de la misma, aunque no da cifras ni de participantes ni del coste del evento. De hecho, una de las influencers participantes en la actividad contratadas por la Diputación, ya que la participación no es altruista ni gratuita, criticaba duramente a la institución provincial y a la Junta unos días antes, posteando incluso que Mañueco “es vergüenza”. Críticas que son muy habituales en su perfil pero que no le impiden rechazar este tipo de contratos de colaboración para los que presta su imagen y que, en el caso de la Diputación, tampoco han propiciado que no haya contado con ella para esta edición de Salamaq. Han pesado más los euros y los “likes” en cada caso.

La Diputación asegura que la gynkana de influencers organizada en la feria superó las expectativas con más inscripciones de las que pudieron atenderse en las dos horas y media que duró la actividad, pero no especifican cuántas se registraron. Afirman que hubo gente que no pudo participar, pero no fue por la afluencia de demandas, sino porque tuvieron que esperar más de una hora para captar al primer concursante ya que no había nadie en el anillo de exhibiciones. De hecho, hicieron varias llamadas por megafonía y la primera participante no subió a la maquina para realizar la prueba hasta pasadas las doce del mediodía. Cabe recordar que el acto comenzaba a las 11 de la mañana y como se ve en estas fotos publicadas por la propia Diputación no hay ni un alma en el recinto.

Gymkana de influencers en Salamaq con las gradas vacías. Foto Diputación de Salamanca (1)

Gymkana de influencers en Salamaq con las gradas vacías. Foto Diputación de Salamanca (3)

Eso no quita para que a ultima hora se animara alguna persona y no diera tiempo porque ya era tarde, pero no porque hubiera tanta demanda que se sobrepasara. Tampoco es cierto que estuviera pensada para profesionales ya que por megafonía estuvieron animando a todo el público de la feria a participar. De hecho, en los vídeos e imágenes que ha subido la Diputación de Salamanca a sus redes se ve el anillo de exhibiciones totalmente desierto.

En cuanto a la repercusión en redes sociales del evento, alimentada por los seguidores de los tres influencers rurales que participaron, la Diputación de Salamanca ha asegurado que un vídeo de la actividad ha logrado 40.000 likes, pero no ha informado todavía de cuánto han cobrado los influencers por participar en ella. El año pasado esta agroinfluencer salmantina cobró 1.200 euros más IVA por participar en un coloquio y subir contenido a sus redes sobre la feria. Un cobro que no se hizo a su nombre, sino a nombre de una empresa dedicada al sector agrario y a la aviación en la que ella no tiene ningún cargo de administradora o de apoderada. Una influencer que amenazó a Salamanca 24 Horas con hacer un vídeo contra este medio si no borraba una noticia que informaba sobre la escasa participación en la ya mencionada gynkana.