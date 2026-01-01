La Diputación de Salamanca pone seguridad privada en el Parque de bomberos de Villares para impedir entrar a los trabajadores despedidos

La casi veintena de bomberos del parque de Villares de la Reina de la Diputación que habían recibido el aviso de que este 31 de diciembre terminaban sus servicios se han reunido en el Parque este primer día del 2026. Sin carta de despido, ya que tan solo han recibido un aviso por parte de la empresa concesionaria para informarles que su futuro laboral quedaba en manos de la Diputacion de Salamanca, los profesionales han acudido a primera hora de la mañana de este 1 de enero al parque donde han encontrado seguridad privada en el acceso que les ha impedido acceder a las instalaciones.

Su objetivo es certificar que no son ellos los que no han acudido a su puesto de trabajo, ya que su única alternativa es llevar al juzgado su despido y que sea el juez quien determine si es la empresa o la Diputación la responsable de sus puestos de trabajo ante lo que consideran es un despido improcedente.

Bomberos intentando acceder al parque de Villares el 1 de enero de 2026

Algunos de ellos con veinte y treinta años de servicio para la Diputación se quejaban de las formas en las que se ha llevado su fin en el SPEIS. "Es una vergüenza, toda la vida siendo bombero y trabajando para la Diputación y ni un gracias", aseguraba uno de los más veteranos. "Anoche trajeron seguridad privada, no sabemos qué pensaban que íbamos a hacer, es vergonzoso" afirmaba otro.

El conflicto se mantendrá y resolverá en el juzgado. Mientras tanto el parque de Villares de la Reina queda solo cuatro bomberos por cada turno para una zona que incluye La Amuña, el alfoz, parte del Campo Charro y toda la comarca de Peñaranda. En este último año los turnos han sido hasta de ocho profesionales, cuatro funcionarios o interinos y cuatro de la empresa, pero a partir de ahora el personal con el que cuenta la Salina sólo permite turnos de cuatro bomberos y uno de ellos siempre debe quedarse en el Parque.