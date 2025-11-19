La Diputación de Salamanca suspende el inicio del curso de la escuela de tauromaquia

La Escuela de Tauromaquia de Salamanca ha anunciado la suspensión del inicio de su actividad formativa, prevista inicialmente para el 14 de noviembre. Según ha comunicado la propia institución a los padres de los alumnos, el comienzo del curso queda pospuesto “hasta nuevo aviso”.

La propia escuela ha referido a todos los solicitantes, tanto admitidos como no admitidos en este curso, que les informará individualmente sobre su situación y sobre la nueva fecha de inicio en cuanto exista una resolución definitiva.

Fuentes de la Diputación de Salamanca explican que el motivo del aplazamiento es la falta de varios documentos imprescindibles para poner en marcha el curso 2025-2026. Al menos, así lo han justificado los responsables de la escuela taurina en las comisiones informativas celebradas en La Salina.

Correo enviado por la Escuela de Tauromaquia a los alumnos inscritos

Entre ellos se encuentra el plan de estudios, aún en fase de elaboración, y el nuevo protocolo contra el acoso, cuya implementación se ha vuelto prioritaria tras los casos de acoso que Salamanca24horas destapó en exclusiva.

Aunque el periodo lectivo oficial para los estudiantes comprende del 1 de febrero al 31 de octubre, la Diputación recuerda que los alumnos suelen comenzar con las clases teóricas durante el mes de noviembre. Sin embargo, y debido a esta situación administrativa, dichas sesiones no podrán impartirse por el momento.