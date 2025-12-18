Dispositivo especial de tráfico para las Navidades en Salamanca: estas son las fechas, restricciones y carreteras con más controles

Este viernes arranca el dispositivo de tráfico que se llevará a cabo desde este viernes, 19 de diciembre, hasta el martes, 6 de enero, en unos días en los que se reforzará la seguridad en las diferentes vías de la región, donde se prevén más de 2,4 millones de desplazamientos por carretera, de los cuales 210.000 serán en las carreteras salmantinas.

El dispositivo consta de tres fases, una primera (Navidad) del 19 al 25 de diciembre con 900.000 desplazamientos en Castilla y León, una segunda fase (Fin de Año) del 26 de diciembre al 1 de enero, y una tercera fase (Reyes) del 2 al 6 de enero de 2026.

Según han destacado desde la Delegación del Gobierno de Castilla y León, la mayoría de desplazamientos se realizarán a segundas residencias, zonas de montaña, destinos turísticos invernales y grandes centros comerciales.

En las carreteras en las que habrá que prestar especial atención en la provincia de Salamanca estarán la A-66, en la Vía de la Plata que une el norte con el sur de España, la A-62 que une Valladolid con Ciudad Rodrigo y, por supuesto, la A-50 de Salamanca con Ávila camino de Madrid. Tres autovías que tendrán más flujo de tráfico de lo habitual y en donde se reforzará la presencia de la Guardia Civil, asi como las principales nacionales de Salamanca como son N-620, N-501, N-630 y CL-517.

Además, se limitarán las carreteras con restricciones por obras y la circulación de camiones en ciertos tramos y horarios. Asimismo, se ha aumentado la asistencia a conductores con radares, helicópteros, drones y cámaras.

Asimismo, la Delegación de Castilla y León facilitará toda la información de forma detallada en la web de la DGT.