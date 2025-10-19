Edificios públicos más inteligentes: la Junta lanza una guía práctica dirigida a las entidades locales

Busca ofrecer orientaciones útiles y realistas para que cualquier municipio pueda mejorar la gestión de sus instalaciones

La Junta de Castilla y León ha publicado la "Guía práctica para entidades locales sobre edificios públicos inteligentes", un documento clave diseñado para acercar la transformación digital a los ayuntamientos de la comunidad. Elaborada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, la guía busca ofrecer orientaciones útiles y realistas para que cualquier municipio, independientemente de su tamaño, pueda mejorar la gestión de sus instalaciones.

El objetivo principal es impulsar una gestión más eficiente y sostenible de los edificios, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. La guía, editada en el marco del proyecto europeo IBERUS – Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS – SmartCDT), explica de forma clara y accesible cómo implementar soluciones tecnológicas asequibles.

El documento presenta de manera didáctica herramientas como:

  • Sensores para controlar el consumo energético, la calidad del aire o la ocupación de espacios.
  • Sistemas de comunicación y plataformas digitales que permiten ahorrar energía, anticipar averías y mejorar el confort de los usuarios.

La guía incluye además ejemplos prácticos y casos reales que demuestran la aplicación de estas herramientas en centros cívicos, bibliotecas o residencias municipales. Esto facilita a los responsables locales la toma de decisiones basadas en datos para optimizar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con una transformación digital al servicio de las personas, ofreciendo recursos concretos para una gestión más inteligente y eficiente de los recursos públicos. La guía está disponible para su descarga gratuita y bajo licencia abierta.

IBERUS – SmartCDT: Cooperación Transfronteriza

La publicación se enmarca en el proyecto IBERUS – SmartCDT, una iniciativa cofinanciada a través de fondos FEDER dentro del Programa Interreg España-Portugal (POCTEP). Su objetivo es ampliar la implantación de sensores en servicios públicos (alumbrado, aparcamientos, calidad del aire, etc.) y fomentar la capacitación digital en entidades locales de España y Portugal.

Este proyecto pretende profundizar en una red de colaboración transfronteriza para modernizar los servicios públicos. Por parte de España, participan la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA), la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Ponferrada. Portugal está representado por las Cámaras Municipales de Almeida, Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo y Penamacor.

