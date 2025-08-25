El embalse salmantino de Santa Teresa se sitúa al 65,2% de su capacidad

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.578,6 hectómetros cúbicos, lo que supone el 55,3 por ciento de su capacidad, 7,4 puntos por encima de la media de la última década y 0,8 menos que hace un año, según los datos emitidos por la CHD.

Por sistemas, el de Salamanca, el sistema Tormes, que incluye el embalse de Santa Teresa, se sitúa con el 65,2 por ciento y el Águeda, que comprende los de Irueña y el que porta el mismo nombre que el río y el sistema, cuenta con el 44,1 por ciento de su capacidad.

En León (Esla y Órbigo) los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, están al 46,3 por ciento en su conjunto, mientras que en Palencia, el sistema Carrión, que incluye los embalses de Camporredondo y Compuerto, está al 43,5 por ciento, mientras que el Pisuerga se sitúa en el 66,3 por ciento de su capacidad.

En Burgos, el sistema Arlanzón se encuentran al 70,9 por ciento y en Soria, el embalse de la Cuerda del Pozo está al 72,2 por ciento de su capacidad. Por su parte, en Segovia, los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, del Sistema Riaza-Duratón y Cega Eresma-Adaja, están al 59,2 por ciento, y en Ávila, el Castro de las Cogotas cuenta con el 64,8 por ciento de su capacidad.