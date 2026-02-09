Los embalses de Las Arribes, en especial vigilancia por los avisos de nivel rojo

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene una especial vigilancia sobre los embalses de los Arribes del Duero, donde se están registrando avisos de nivel naranja, con posibilidad de que éstos se mantengan o incluso se incrementen a medida que confluyan las ondas de avenida procedentes de los tributarios de la cuenca. Una vigilancia que se amplía a los ríos y arroyos de la cuenca debido “al incremento de caudales provocado por las fuertes lluvias y el deshielo tras el sucesivo paso de frentes atlánticos asociados al mismo tren de borrascas, a su paso por la demarcación”.

Los avisos actualmente están concentrándose en las partes bajas de los principales afluentes y en tramos medios y bajos del propio río Duero. Una jornada, que según reconoce la CHD está siendo más tranquila que este domingo, ya que nos ha atravesado un frente poco activo, al que sucederá otro parecido durante la tarde, que dejará precipitaciones en zonas montañosas de la mitad norte de la cuenca. Para las horas centrales de mañana martes, se espera otro frente que dejará precipitaciones más intensas en la fachada oeste y zonas montañosas de la mitad sur de la cuenca.

Por otra parte, los embalses de la cuenca del Duero almacenan este lunes 2.235,1 hectómetros cúbicos, 180 hm³ más en la última semana debido a las lluvias y el deshielo, lo que supone el 78,3% de su capacidad, en el caso de los embalses salmantinos, el total está en un 79,8 por ciento con un total de 495,7 hm3 de los 621,5 de capacidad máxima. El sistema Tormes, con el embalse de Santa Teresa está al 81,1 por ciento mientras que el sistema Águeda, con Irueña y Águeda, está al 74,3 por ciento. En total, los