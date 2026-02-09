Empeora la situación de los ríos en Salamanca: el Huebra y el Duero superan los diez metros a su paso por Saucelle

La situación de los ríos Huebra y Duero en la provincia de Salamanca ha empeorado este lunes, según informa la Cuenca Hidrográfica del Duero (CHD) en sus redes sociales.

El Huebra se mantenía en nivel rojo a su paso por Puente Resbala. A las 20:11 horas de este domingo, alcanzaba un nivel de 5,85 metros. La situación ha mejorado ligeramente en ese punto a las 8:41 horas de este lunes (5,44 metros), pero ha empeorado de forma notable a la altura de Saucelle, donde el caudal alcanza los 10,08 metros.

También en Saucelle, el Duero ha ascendido de nivel naranja a rojo al alcanzar un nivel de 10,30 metros y un caudal de 2.582 metros cúbicos por segundo. Esta situación ha obligado a abrir la presa ubicada a 8 kilómetros del municipio.