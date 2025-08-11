Enésima avería de un autobús de Avanza en Salamanca dejando tirados a varios pasajeros en plena ola de calor

Por enésima vez, un autobús de Avanza ha vuelto a averiarse, esta vez durante el trayecto que comprende Salamanca con los pueblos de la línea 23, que circulan por Villamayor de la Armuña, dejando, de nuevo, en plena carretera y con la ola de calor a los pasajeros que se encontraban en el mismo.

No es un hecho aislado, ya que en varias ocasiones y durante años, por el desgaste de los autobuses, han ido sufriendo averías que han perjudicado gravemente a los salmantinos, sobre todo aquellos en los que el único medio de transporte que tienen es el público.

Hace unos meses, otro vehículo se averiaba en pleno centro de Salamanca, más en concreto en la avenida de Italia, donde estuvo durante varias horas hasta que lograron reparar el mismo, ocasionando retenciones de tráfico al principio, hasta que lograron llevarse de la calle el autobús.

El pasado mes de mayo, otro vehículo más se quedaba en plena Gran Vía de Salamanca, ocasionando bloqueos en plena hora punta del día, en unos momentos en el que la concesión estaba a punto expirar.