La Ermita del Viso, miradores astronómicos o Las Batuecas: mejores lugares para ver las perseidas en Salamanca

Las perseidas o conocidas comúnmente como “lluvia de estrellas” son uno de esos fenómenos que se dan durante unos días al año, alcanzado su máximo esplendor durante el mes de agosto con las famosas Lágrimas de San Lorenzo. Durante el 12 y 13 de agosto, en Salamanca y en España se podrá disfrutar de este evento en el que caerán 200 meteoros por hora.

Salamanca, tanto cerca de la capital como en el resto de la provincia, tiene lugares únicos para visualizar y disfrutar las perseidas, desde miradores astronómicos hasta lugares donde la contaminación lumínica es muy baja. Eso sí, como ya han avisado instituciones oficiales, la luna robará protagonismo a las mismas pero se podrán seguir disfrutando.

En coche o andando, hay una serie de rutas a seguir en las que lo más importante es lo común en cualquier entorno natural, respetar la zona y, sobre todo, fomentar la tranquilidad en esas zonas para que los amantes de la astronomía puedan disfrutar del evento.

Ermita del Viso

Ermita del Viso en Monterrubio de la Armuña

Cerca de Salamanca, a menos de cinco kilómetros, nos encontramos con la Ermita del Viso en Monterrubio de la Armuña, donde se convierte en un excelente mirador natural en el que las vistas están totalmente despejadas y donde la contaminación lumínica es muy baja.

Siendo un lugar privilegiado, se puede acceder a la misma en un pequeño viaje de unos minutos en coche, o a través de un ruta andando que comienza en Salamanca y llega hasta la misma, para volver hasta la capital del Tormes.

Mirador astronómico de la Ermita de Otero (Alba de Tormes)

Mirador Astronómico de Alba de Tormes. Ermita de Otero. FOTO: Google Maps

A unos 23 kilómetros de Salamanca y por una carretera agradable por la que conducir, el mirador astronómico de Alba de Tormes se torna como clave para visualizar las perseidas. Acreditado como Parque Estelar por la Fundación Starlight, la poca contaminación lumínica y el gran espacio existente hace que sea un lugar único para ver cualquier lluvia de estrellas.

Además, en el mismo lugar, y a través de carteles, se podrán visualizar constelaciones, además de situar varias estrellas en el firmamento para conocer cuál es. A aquellos a los que le gusten los telescopios, también es un lugar idóneo, tanto por la gran explanada del lugar, como por la tranquilidad que se respira.

Carretera de Ledesma: Almenara de Tormes, Juzbado o infinidad de rutas

Carretera de Ledesma, camino junto a Almenara de Tormes

Durante más de 30 kilómetros, en la vía que une la capital del Tormes con Ledesma, podemos encontrar infinidad de sitios en los que aparcar, sentarnos a la luz de la luna, y disfrutar de las perseidas en silencio, solo o acompañado.

En el entorno del parque de Valcuervo, pasando por Almenara de Tormes o Juzbado, el cielo oscuro potencia la propia visibilidad de las estrellas, además de que la poca contaminación lumínica y el fácil acceso a las zonas ayuda, y mucho, a visualizar el cielo salmantino.

Asimismo, en cualquiera de las rutas existentes antes de llegar a Ledesma también se puede disfrutar de esta experiencia, donde la gran variedad de las mismas hace que sea agradable para cualquier nivel, tanto para los senderistas más experimentados como los que solo quieren ver las perseidas.

Parque Natural de Las Batuecas

Un desprendimiento obliga a cerrar la carretera a Las Batuecas

Uno de los grandes privilegios que tiene Salamanca y su entorno es la gran naturaleza que tiene. Si podemos destacar en el sur la zona de Béjar, otro de los lugares más bonitos y extensos de la provincia charra. Sotoserrano y la zona, por su altura y la poca contaminación, es un lugar clave para ver las perseidas.

En el Parque Natural de Las Batuecas, a unos 90 kilómetros y a poco más de una hora, se puede acceder de forma sencilla siempre y cuando se tenga cuidado por las curvas de la carretera. Un lugar privilegiado en el que los visitantes pueden optar por ver las estrellas, y disfrutar de un entorno único.